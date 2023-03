250 bezwaarschriften tegen heraanleg openbaar domein in wijk Drie Hofsteden

Het actiecomité van de wijk Drie Hofsteden in Kortrijk heeft meer dan 250 bezwaarschriften overhandigd in het Kortrijkse stadhuis. Bewoners en bezoekers protesteren tegen de heraanleg van het openbaar domein in de wijk.

Eerder was er ook heel wat commotie rond de blauwe gevels van nieuwe huizen. Sommigen spreken over een smurfendorp.

Het woonproject waartegen protest is bestaat uit 150 sociale woningen, renovatie en nieuwbouw. Bij het Agentschap Binnenlands Bestuur diende het comité een klacht in tegen de gevelbekleding. Volgens haar kregen ze te weinig informatie en inspraak. En nu zijn er dus ook de bezwaarschriften tegen de omgevingsaanleg. Nathan Lobbestael, Actiecomité Drie Hofsteden: "Als deze plannen doorgaan dan zal de helft van de parkeerruimte in onze wijk verdwijnen. Dat zal een grote impact hebben voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers, de hulpverleners, bezoekers van KSV Kortrijk. We hekelen ook dat de procedures met de voeten getreden worden wat betreft de gevelbekleding van de woningen. Eigenlijk kan je dat als één groot dossier zien." (lees verder onder de foto)

"Misschien te weinig gecommuniceerd, maar wel uitvoerbare vergunning"

Wout Maddens, schepen van Stedenbouw Kortrijk: "Het openbaar onderzoek loopt tot morgen. Wij zullen dan al deze bezwaren ten gronde bekijken en beoordelen. We moeten dan een uitspraak doen tegen 7 juli."

De wijk vraagt ook in een open brief aan de schepen om te wachten met de tien nieuwe blauwe huizen, bovenop de 18 die er al zijn, tot het Agentschap zich uitspreekt. Wout Maddens, schepen van Stedenbouw Kortrijk: "Ik geef toe dat er in het verleden vanuit Wonen Regio Kortrijk misschien te weinig gecommuniceerd is over het totaalproject. Maar voor alle duidelijkheid: Wonen Regio Kortrijk beschikt over uitvoerbare vergunningen. Wat de recente klacht betreft bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, ben ik benieuwd hoe het Agentschap zal oordelen."

