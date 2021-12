250 feestjes geschrapt bij binnenspeeltuin in Rumbeke

De eigenaars van Kids Kingdom in Rumbeke vernamen vanochtend via de radio dat ze binnen enkele uren moesten sluiten. Bijgevolg moeten 250 feestjes uit het niets geschrapt worden. Op het overlegcomité van gisteren werd niet gesproken over een sluiting van de binnenspeeltuinen.

Pieter Vandevyvere en Jolien Vanderjeugd, de eigenaars van Kids Kingdom in Rumbeke, vernamen plots via de radio dat hun binnenspeeltuin moest sluiten om elf uur. Deze nieuwe coronamaatregel werd pas vanochtend gepubliceerd in het Koninklijk Besluit. Deze ochtend was er nog een feestje in hun zaak.

Het nieuws kwam als een totale verrassing, want vrijdag werd met geen woord gerept over een sluiting van de binnenspeeltuinen. Alle binnenspeeltuinen moeten al zeker sluiten tot en met 28 januari. In Kids Kingdom gaat het om 250 feestjes die moeten geschrapt worden.

De eigenaars hebben begrip voor de situatie en de sluiting. Voor de communicatie van de overheid kunnen ze geen begrip opbrengen.