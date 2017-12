In Roeselare is ruim 250 kilogram hasj gevonden in een garagebox aan de Brugsesteenweg. De drugs heeft een straatwaarde van zo’n 1,5 miljoen euro. Drie verdachten zitten in Frankrijk in de cel.

De drugsvangst past in een Frans onderzoek. De speurders kwamen in Roeselare terecht nadat een 35-jarige Fransman in Rijsel is opgepakt. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen vorige week nog eens vijf verdachten zijn opgepakt die vanuit ons land Frankrijk binnen reden. Roeselare was daarbij hun uitvalsbasis. In de garagebox sloegen ze de drugs op om die in Noord-Frankrijk te verkopen.