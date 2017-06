2.500 kunstenaars doen mee aan "Buren bij Kunstenaars"

Van 387 in 2004 naar 2.663 kunstenaars in 2017, "Buren bij Kunstenaars" slaat duidelijk aan. De provincie wil mensen die creatief bezig zijn de kans bieden om hun creaties aan het grote publiek te tonen. Amateurs of professionelen vanuit diverse disciplines nemen deel.

Voor het eerst worden de ateliers ook vrijdag opengesteld waardoor scholen in klasverband een bezoekje kunnen brengen. Tevens verspreidt het project zich verder richting Noord-Frankrijk. Begin oktober doen de departementen Nord en Pas-de-Calais mee. Op 20, 21 en 22 oktober is het dan de beurt aan West-Vlaanderen.

Dit jaar nemen ook 154 collectieven deel. Het verschil tussen het aantal kunstenaars en het aantal ateliers heeft twee oorzaken. Onder de deelnemende kunstenaars zitten een aantal kunstenaarscollectieven die een gezamenlijk atelier openstellen. Er zijn ook kunstenaars die bij een collega-kunstenaar werk zullen tonen omdat hun eigen atelier te klein is of onvoldoende toegankelijk voor het publiek.

Het project wint nog elk jaar aan belangstelling, maar toch dreigt het einde voor "Buren bij Kunstenaars". Door de staatshervorming moet het kunstproject overgeheveld worden naar Vlaanderen en is het vooralsnog niet duidelijk of Vlaanderen het project wil overnemen.