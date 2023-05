2.500 mensen met beperking tijdens Lions BAD-festival

In de expohallen van Roeselare gingen vandaag 2500 mensen met een beperking uit de bol tijdens het Lions BAD-festival, dat vroeger in De Panne plaatsvond.

De muziek kwam ondermeer van artiesten als Margriet Hermans, Sylver en Wim Soutaer. Maar dat was lang niet het enige dat daar te beleven viel.

Aan enthousiasme absoluut geen gebrek op het Lions Bad festival. Dat is gericht op mensen met een beperking met hun begeleiders, vrienden en familie. Met dertien edities mag je dit gerust een klassieker noemen.

Het Lions BAD festival is een belevingsfestival, met naast live concerten, ook een workshopboulevard, in samenwerking met verschillende scholen. Daar kun je sporten, vlaggenzwaaien, maar ook zelf dingen in elkaar knutselen