2.500 tekeningen tegen racisme in Roeselare

Met kleurtekeningen eren de Roeselaarse schoolkinderen vandaag de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Nog steeds worden mensen gediscrimineerd omwille van hoe ze eruitzien, op wie ze verliefd worden of door hun beperking, en daar willen de kinderen vandaag de aandacht op vestigen...

2.500 tekeningen hangen aan de ramen van ARhus in Roeselare. De tekeningen doen denken aan de figuurtjes van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. Ze moeten de diversiteit in onze samenleving afbeelden. Al blijft het niet bij de tekeningen alleen. Er wordt ook een debat opgestart rond racisme en discriminatie in onze samenleving en ook junior stadsdichter Nada Alraee levert haar bijdrage met een gedicht.