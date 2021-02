25.000 bezoekers in Het James Ensorhuis in Oostende

Bij de opstart midden juli mikte het James Ensorhuis op 50.000 bezoekers per jaar. Uit bevragingen blijkt dat meer dan de helft van de bezoekers verblijfstoeristen zijn die overnachten in Oostende of de ruime regio. Bedoeling is om in de toekomst meer toeristen uit de buurlanden aan te trekken. Daarvoor zal het museum samenwerken met Toerisme Vlaanderen.