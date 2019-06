De stad Kortrijk zet vanaf de Sinksenfeesten 25.000 herbruikbare bekers in bij publieke evenementen. Zo wordt er minder plastic weggegooid en zijn er minder kosten om het afval op te halen.

De Sinksenfeesten worden een proefproject op grote schaal. De herbruikbare bekers worden ingezet op de meeste pleinen: Begijnhofpark, Houtmarkt, Vlasmarkt, Schouwburgplein en Boerenhol.

De winst is dubbel: het is ecologisch maar ook financieel interessant want dat betekent veel minder manuren bij het ophalen van afvalplastic.

Project wordt uitgebreid

Bedoeling is om dit na Sinksen te verfijnen voor de toekomst. Dat moet ook want vanaf 2020 is er een verbod op wegwerpplasticverpakkingen bij evenementen.