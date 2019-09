257.224 euro: recordeditie voor Levensloop Kortrijk

De Levensloop in Kortrijk heeft, ondanks het regenachtige weer, 257.224,35 euro opgebracht. Deze editie breekt daarmee alle records én mag de grootste Levensloop van Vlaanderen genoemd worden.

Meer dan 80 teams, 145 vechters en 7.000 andere deelnemers verzamelden zaterdagmiddag aan de start van de Levensloop. Vechters zijn mensen die nog aan het strijden zijn tegen kanker of de ziekte overwonnen hebben. Alle deelnemers hebben hetzelfde doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker. Dat doen ze door rondjes te wandelen of te lopen langsheen het parcours.

Brugge volgende week aan de beurt

De Levenslopen, die telkens 24 uur duren, symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten tegen de ziekte. In heel Vlaanderen worden er edities georganiseerd, in West-Vlaanderen gaat het dan om Koksijde, Kortrijk en Brugge. De Levensloop in Brugge vindt volgend weekend plaats.

Bekijk ook: