26 feestvierders lopen brandwonden op door bommetjes tijdens 100 dagen

In Roeselare zijn gisteravond tijdens de 100 dagen-viering op het Polenplein 26 jongeren gewond geraakt door voetzoekers en bommetjes. Ze liepen allemaal brandwonden op.

4 jongeren moesten ook naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Dat zegt Luc Van Eenoo van het Vlaams Kruis (zie video). De 100 dagen-viering is een groot feest voor de laatstejaars uit het secundair uit Roeselare. Zo vieren ze het einde van hun middelbare schoolcarrière. Gisteravond was er een fuif, vanmorgen een traditioneel ontbijt. Om overlast tijdens de 100 dagen zoveel mogelijk te vermijden had burgemeester Kris Declercq van Roeselare voetzoekers nochtans verboden, net als vetstiften, kleurpoeder en fluitjes.

