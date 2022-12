2,6 miljoen voor betere fietsinfrastructuur in Brugge

Brugge krijgt meer dan 2,6 miljoen euro van de Vlaamse regering om te investeren in fietsinfrastructuur.

De subsidie past in het plan Kopenhagen van de Vlaamse regering. Dat moet lokale besturen ondersteunen in de uitbouw van het fietsnetwerk. Voor elke euro subsidie moet de stad twee euro investeren. Brugge diende 37 dossiers in. Dat gaat van bovenlokale fietsroutes, nieuwe fietspaden tot het verbeteren van fietsoversteken.