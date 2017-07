268.761 euro voor West-Vlaamse jeugdverblijven

Concreet wordt het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mindervaliden en de zeer grondige vernieuwing van enkele kamphuizen.

Vakantiedomein Hoge Duin in Oostduinkerke krijgt het meeste geld: 100.813 euro. Dat zal gebruikt worden voor moderniserings- en toegankelijkheidswerken. Ook deze jeugdverblijven krijgen Vlaamse steun: ’t Eksternest in Westouter (21.938 euro), De Lork in Kemmel (22.900 euro), Jeugdverblijf Merkenveld in Zedelgem-Loppem (20.257 euro), Outside Tipi’s in Poperinge (11.418 euro), Ruiterschool Rodeberg in Westouter (23.960 euro), Chat Botté in De Haan (12.388 euro), Midwester in Koksijde (4.959 euro), De Barkentijn in Nieuwpoort (38.753 euro) en Berkenhof in Tiegem (11.375 euro).