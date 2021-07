269 jonge populieren worden geveld in Damme

In Damme worden vanaf vandaag 269 afgeknakte Canadese populieren of populieren die een veiligheidsrisico inhouden geveld langs de Leopoldsvaart-Noord en Leopoldsvaart-Oost.

De voorbije maanden was er bij verscheidene bomen schade vastgesteld. De bomen worden nu geveld en op een later tijdstip heraangeplant. De vellingswerken zullen tot uiterlijk vrijdag 23 juli duren. De populieren langs die gewestwegen zorgen voor het typische kathedraaleffect langs het water. Enkele jaren geleden werden de oude bomen gerooid en vervangen door nieuwe snelgroeiende exemplaren. De voorbije maanden is er echter geregeld stambreuk opgetreden bij een aantal jonge bomen. Enerzijds door de wind, anderzijds zorgde de regen er dit voorjaar voor dat de kronen van de bomen nu dikker staan en zwaarder zijn waardoor de kans op afkraken nog toenam.

Heraanplant

De beide gewestwegen blijven afgesloten tijdens de werken. AWV zal alle gevelde en reeds omgewaaide bomen heraanplanten maar dat zal nog niet meteen gebeuren. Er zal bovendien gekozen worden voor soorten die minder snel groeien zodat de bomen meer tijd krijgen om tot volle wasdom en stevigheid te komen.