27 BV’s brengen ode aan de zee in foto-expo

De hele zomer loopt een opmerkelijk foto expo in De Nieuwe Gaanderijen op de Zeedijk in Oostende. 27 bekende Vlamingen uit de politiek, showbizz, sport en cultuur getuigen over hun liefde voor de zee.

De Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk in Oostende zijn omgevormd tot een portrettengalerij. 27 bekende Vlamingen zoals Wim Opbrouck, Emma Meesseman en Wendy Van Wanten, getuigen over hun liefde voor de zee en Oostende. Hun interview en foto’s werden gepubliceerd in de reeks ‘Midzomernachten’ van journalist Frank Buysse en fotograaf Kris Van Exel in De Krant van West-Vlaanderen. En nu zijn alle foto’s op groot formaat samengebracht in een openluchtexpo.

De expo ‘Midzomernachten’ loopt nog tot 12 september op de zeedijk in Oostende.