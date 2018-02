27 jaar cel voor diaken Poppe uit Wevelgem

Het hof van assisen heeft Ivo Poppe (61) veroordeeld tot 27 jaar opsluiting voor de moorden op zijn moeder, zijn schoonvader, twee grootooms en een patiënte. De Wevelgemse diaken bekende in totaal nog minstens tien andere feiten op patiënten. De openbaar aanklager had levenslang geëist.

De feiten kwamen aan het licht toen de beschuldigde eind 2013 zelf aan een psychiater vertelde dat hij bij tientallen mensen actief euthanasie zou hebben toegepast. Daarbij zou de verpleger in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen opzettelijk insuline of lucht ingespoten hebben. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een hele reeks moorden.

Poppe bracht zijn moeder, zijn schoonvader, twee familieleden én een patiënt om het leven in het ziekenhuis waar hij werkte. Poppe beweerde altijd dat hij die mensen uit hun lijden wou verlossen. Toch wordt hij nu zwaar gestraft. Hij bekende minstens tien tot twintig moorden, tussen 1978 en 2011.

Poppe was 22 toen hij zijn eerste illegaal uitgevoerde euthanasie toepaste op zijn nonkel Maurice van 79. Als verpleger in opleiding verstikte hij zijn oom met een kussen. Andere tussenkomsten deed hij later met het inspuiten van lucht in de aderen. De jury kreeg ruim 70 getuigen te horen die over Ivo Poppe kwamen vertellen. Tientallen mensen bestempelden hem als uitzonderlijk bekwaam, hulpvaardig en menslievend. Geen man om zo’n straf te krijgen. Ook de verdediging probeerde vanmorgen alles uit de brand te slepen om Ivo Poppe geen levenslang te doen krijgen.

