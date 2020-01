27-jarige Birger tot priester gewijd

Deze namiddag werd de 27-jarige Birger Dassonneville door bisschop Lode Aerts tot priester gewijd in de Sint-Michielskerk in Roeselare. De Heulenaar wil al sinds z'n zevende priester worden en ziet dus een droom in vervulling gaan.

Vandaag vervoegt Birger Dassonneville uit Heule officieel de 'Kerk in Roeselare' als priester. Toch is de 27-jarige Heulenaar al goed ingeburgerd in het Roeselaarse parochiale leven. Hij is er namelijk al sinds 29 juni 2016 aan de slag als diaken. Desondanks heeft Birger de stap naar het priesterschap niet meteen gewaagd. Na z'n studies aan het Grootsemenarie van Brugge en enkele stages, besloot hij om nog 2 jaar naar de Gregoriana in Rome te trekken. In deze universiteit van de Jezuïeten volgde Birger nog twee jaar extra theologie.

Na een pastorale stage die op z'n studies in Rome volgde, voelde Birger zich helemaal klaar om priester te worden. Het is een droom die de jongeman als sinds z'n zevende koesterde. Zijn ambitie is dan ook om de boodschap van Jezus voor iedereen verstaanbaar te maken. Op die manier wil hij in de voetsporen van Jezus treden.

Droom wordt werkelijkheid

Vandaag werd de droom van Birger Dassonneville dus werkelijkheid: vanaf nu kan hij als priester aan de slag. Al zal hij voorlopig enkel in het weekend in Roeselare te vinden zijn. De rest van de week verblijft Birger in Parijs, waar hij een opleiding liturgie aan de L'Institut Catholique de Paris volgt.