27-jarige eliterenner Julien Cadron ontwaakt uit coma

De eliterenner Julien Cadron is aan de beterhand na zijn zware val zaterdag tijdens een mountainbiketocht. Dat meldt Meubelen Gaverzicht, de sponsor van de wielerploeg, via sociale media.

De eliterenner uit de regio Doornik nam deel aan een mountainbiketocht in Deerlijk, toen hij plots ten val kwam. De val werd veroorzaakt door een hartstilstand. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en werd een tijdlang in een kunstmatige coma gehouden.

De sponsor van Cadrons wielerploeg, Gaverzicht - Be Okay cycling team, liet via Facebook weten dat Cadron zondagochtend uit zijn coma ontwaakt is. "Er volgen nog heel wat onderzoeken en een lang herstel, maar hij heeft alvast zijn eerste belangrijke overwinning geboekt", zo klinkt het. De ploeg bedankt in zijn bericht iedereen die alert reageerde na de val.

De familie van de renner is nog op zoek naar de fietser die als eerste de eliterenner reanimeerde. Het zou gaan om iemand van de politiezone Gavers. Ze willen hem graag persoonlijk bedanken.

