2,7 miljoen euro voor 25 energiebesparende scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 2 miljoen euro in 25 energiebesparende dossiers in scholen in het basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen. ​

De dossiers zorgen voor 490 ton minder CO2-uitstoot per jaar. In totaal investeert onderwijs 54 miljoen euro in klimaatregelen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 2 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds aan 25 energiebesparende dossiers in West-Vlaanderen. Het gaat om de isolatie van muren, daken en vloeren, of de plaatsing van hoogrendementsglas in vrij gesubsidieerde basis en secundaire scholen. Door minder energie te verbruiken, daalt ook de CO²-uitstoot.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGION heeft de selectie van de scholen op zich genomen. De basis was de bestaande wachtlijsten met de vraag tot energievriendelijke maatregelen die bijdragen tot een duidelijke vermindering van CO²-uitstoot.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een groot potentieel om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks de enorme inhaalbeweging in scholenbouw, zijn er nog steeds veel oude schoolgebouwen die veel energie verbruiken. Daar kunnen we dus nog energie-efficiëntiewinsten boeken. Dankzij klimaatvriendelijke investeringen zorgen we voor een duurzamer patrimonium. Met 2 miljoen euro investeringen in West-Vlaanderen kunnen we de CO²-uitstoot doen dalen met 490 ton per jaar, wat gelijk is aan de uitstoot van zo’n 588.000 km met de vrachtwagen. Een win-win situatie dus.”

Bekijk hier de lijst van alle scholen, de projecten en de subsidies waarop ze kunnen rekenen.