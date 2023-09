27 WO I-sites in Westhoek worden Unesco Werelderfgoed

139 begraafplaatsen en herdenkingssites van WO I langs het Westelijk front worden ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het gaat over sites in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. 27 sites liggen in de Westhoek. Hieronder vind je de volledige lijst.

De beslissing is vandaag genomen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: "Ik ben heel blij dat het Werelderfgoedcomité deze begraafplaatsen en herdenkingssites van WO I op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst. In Vlaanderen is die herdenking een levende traditie die ondertussen deel uitmaakt van onze identiteit, denk maar aan de Last Post die elke avond aan de Menenpoort in Ieper weerklinkt. Het is zo belangrijk dat we het verhaal van de Eerste Wereldoorlog blijven vertellen: een verhaal dat mensen van over de hele wereld verbindt met elkaar en met onze regio. Het grote aantal herdenkingstoeristen dat jaarlijks de Westhoek bezoekt toont aan dat we een universeel verhaal vertellen. Vlaanderen zet zich met deze vredesboodschap op de kaart."

Meer de kaart van vredeseducatie

Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen werken al meer dan vijftien jaar aan het voorstel. In 2018 werd het dossier een eerste keer bij het Werelderfgoedcomité voorgelegd. Op dat moment was de tijd niet rijp, het comité stond erop dat er eerst een uitgebreide reflectie en visie op de werelderfgoederkenning van plaatsen gelinkt aan recente conflicten zou komen. Objectiviteit en integriteit spelen een belangrijke rol in de Werelderfgoedconventie en het herdenken van oorlog blijft gevoelige materie. Het comité wil absoluut vermijden dat een inschrijving op de Werelderfgoedlijst verdeeldheid in de hand werkt.

Lijst:

Monument voor de vermisten Nieuport Memorial (Nieuwpoort)

Duitse militaire begraafplaats Vladslo (Diksmuide)

Crypte van de IJzertoren (Diksmuide)

Belgische militaire begraafplaats Oeren (Alveringem)

Belgische militaire begraafplaats Houthulst (Houthulst)

Duitse militaire begraafplaats Langemark (Langemark-Poelkapelle)

Canadees Monument The Brooding Soldier (Langemark-Poelkapelle)

Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery (Zonnebeke)

Cluster van 2 Gemenebest militaire begraafplaatsen in en rond het Doelbos (Zonnebeke)

Gemenebest militaire Essex Farm cemetery (Ieper)

Cluster van 4 Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij Pilkem (Ieper)

Monument voor de vermisten Menin Gate (Ieper)

Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery (Ieper)

Cluster van 4 Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij de Palingbeek (Ieper)

Cluster van 2 militaire begraafplaatsen op de Kemmelberg (Heuvelland)

Cluster van 2 Gemenebest militaire begraafplaatsen rond Spanbroekmolen (Heuvelland)

Iers monument Island of Ireland Peace Tower (Mesen)

Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek (Poperinge)

Claire Horton, Directeur-generaal van de Commonwealth War Graves Commission: "We zijn erg blij dat een groot aantal van onze iconische begraafplaatsen en gedenktekens langs het voormalige Westelijk Front de status van Werelderfgoed hebben gekregen. Door de uitzonderlijke universele waarde van deze gedenkplaatsen te erkennen - plaatsen die het offer herdenken van mensen van vele naties, geloofsovertuigingen en etniciteiten – wordt ook de meer dan honderdjarige zorg voor deze plaatsen door de CWGC erkent. Dankzij de Werelderfgoedstatus wordt het mondiale belang van deze ‘Stille Steden’ onderschreven en de noodzaak om de oorlogsslachtoffers blijvend te herdenken. Deze onderscheiding zorgt er ook dat we een nog breder en diverser publiek in de toekomst kunnen aanspreken."

Vlaams minister Matthias Diependaele. "De steden Diksmuide, Ieper en Nieuwpoort telden nu al elk twee werelderfgoedsites, ze bezitten immers elk een belfort dat al erkend is als werelderfgoed. Het zijn steden met een roemrijk verleden, plekken in Vlaanderen waar we terecht trots op mogen zijn en die een belangrijke boodschap van ‘nooit meer oorlog’ elke dag opnieuw laten weerklinken."