Met de premie zal de eigenaar, de vzw Restart, de boot opnieuw vaarklaar maken en ontsluiten voor het grote publiek.

De Watson opereerde vanuit Oostende tot hij uit de vaart werd gehaald. In 1980 werd de boot overgebracht naar het Visserijmuseum in Oostduinkerke en in 2011 werd de boot beschermd als varend erfgoed. Dankzij de premie zullen vrijwilligers het vaartuig, dat nu weer in Oostende ligt, nu helemaal kunnen restaureren.

