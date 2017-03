Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Gillian Vandamme is veroordeeld tot 28 jaar cel en 8 jaar terbeschikkingstelling voor de roofmoord die hij als minderjarige pleegde op een bejaarde vrouw in Ardooie.

Gillian Vandamme (21) moest zich verantwoorden voor de roofmoord op een 83-jarige vrouw begin 2013. De man, die toen 17 was, bracht haar met messteken om het leven. Hij verkrachtte haar ook, en stak haar in brand. Daarna ging hij aan de haal met haar Range Rover en haar gsm. De beklaagde heeft altijd verklaard dat hij eigenlijk enkel de bedoeling had om het slachtoffer te bestelen.

Hij had naar eigen zeggen geld nodig omdat hij naar Spanje wilde vluchten.