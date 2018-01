Slecht nieuws voor de Carrefour in Sint-Kruis bij Brugge. Er sneuvelen 28 jobs. De supermarkt wordt ook kleiner.

Er sneuvelen 28 jobs bij de Carrefour in Sint-Kruis bij Brugge. De hypermarkt wordt een market met een kleinere oppervlakte. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op de ondernemingsraad.

"We vreesden voor het verlies van 30 tot 35 jobs", zegt Tristan Cools van de christelijke vakbond ACV. "Het zijn er nu 28 geworden. Dat is toch de intentie van Carrefour. We hopen het aantal ontslagen nog te verkleinen."

