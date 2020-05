29 nieuwe sterfgevallen door corona, trends blijven dalend

29 nieuwe sterfgevallen

Er werden 29 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 13 (45%) in Vlaanderen, 10 (34%) in Wallonië, en 6 (21%) in Brussel. Tevens werd er één sterfgeval verwijderd als gevolg van een correctie in de rapportering.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor het rapport van vandaag werden in totaal 9.108 sterfgevallen gerapporteerd; 4.528 (50%) in Vlaanderen, 3.174 (35%) in Wallonië, en 1.406 (15%) in Brussel.

1.630 ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 50 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 30 verlieten het ziekenhuis.

Op 18 mei werden 1.630 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 345 bedden op intensieve zorgen; 191 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 16, waarvan 3 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

55.791 bevestigde gevallen

Er werden 232 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 176 (76%) in Vlaanderen, 40 (17%) in Wallonië, en 16 (7%) in Brussel.

Tot nu toe werden in totaal 55.791 bevestigde gevallen gemeld; 31.199 gevallen (56%) in Vlaanderen, 17.869 (32%) gevallen in Wallonië en 5.673 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.050 gevallen (2%).