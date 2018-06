Bij een vrouw in Houthulst zijn 29 verwaarloosde honden in beslag genomen. Bepaalde honden hadden slechte tanden of huidproblemen.

De inspectiedienst van dierenwelzijn nam afgelopen donderdag naar aanleiding van een controle 29 honden in beslag bij een vrouw in de Jonkershovestraat in Houthulst. Volgens Brigitte Borgmans van de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn was de vrouw vroeger een professionele hondenkweker. "Maar nu heeft ze geen vergunning meer", aldus Borgmans.

Slechte tanden en huidproblemen

De inspectiedienst stelde inbreuken vast op de dierenwelzijnswetgeving. Door verwaarlozing hadden bepaalde honden slechte tanden of huidproblemen.Intussen zijn ze allemaal gechipt en gevaccineerd en opnieuw aan de beterhand.

Dierenasielen

De inspectiediensten hebben een proces-verbaal opgesteld en het dossier is overgemaakt aan het parket. De dieren zijn overgebracht naar 2 dierenasielen in afwachting van een definitieve bestemming. Momenteel verblijven nog een zevental honden bij de dame thuis.