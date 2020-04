290 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Er werden 1.045 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er werden nog eens 290 sterfgevallen gemeld. In totaal liggen nu 5.069 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

37.183 bevestigde gevallen

Er werden 1.045 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 608 (58%) in Vlaanderen, 298 (29%) in Wallonië, en 128 (12%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 11 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 37.183 bevestigde gevallen gemeld; 21.693 gevallen (58%) in Vlaanderen, 11.207 (30%) gevallen in Wallonië en 3.739 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 544 gevallen (1%).​

5.069 mensen in ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 303 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 387 verlieten het ziekenhuis.

Op 17 april werden 5.069 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1.119 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 92, waarvan 21 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.​

4.211 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er 4.211 bevestigde gevallen. Benieuwd naar de spreiding per stad of gemeente in onze provincie? Bekijk hier de kaart.

290 nieuwe sterfgevallen

Er werden 290 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Dat brengt het totaal op 5.453 sterfgevallen.