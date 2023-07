29e Ieper Hardcore Festival afgelopen en organisatie is tevreden

In Ieper is vandaag het Ieper Hardcore Festival afgelopen. De driedagenlange festival is aan zijn 29e editie toe. Het wordt georganiseerd door vzw's Vort'n Vis en Genet Records en staat gekend als een zeer groen/milieubewust festival.

Voorbije edities werden georganiseerd op een weide langs de Poperingseweg en haalde toen tussen de 4.000 en de 8.000 toeschouwers. Dit jaar opteert de organisatie voor het JOC en CC Het Perron nabij het station. Ook het plein vóór Het Perron behoort tot het festivalterrein.

Zo'n 120 medewerkers leidden alles in goede banen om de capaciteit van maximum 1.000 personen per dag aan te kunnen. De effectieve toeloop werd geschat op 2.500 mensen. Daarmee is de organisatie heel tevreden: "Het is gezellig druk en we krijgen positieve commentaren. Er zijn geen klachten van de buurtbewoners en ook niet van de politie"