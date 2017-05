Een hekken van 4 meter hoog, camera’s en warmtedetectoren moeten ervoor zorgen dat transmigranten die naar Groot-Brittannië willen niet meer in de trailers kunnen. Het probleem is sinds de ontruiming van het kamp in Calais eind vorig jaar enorm toegenomen, zeggen ze bij het bedrijf. Snel en drastisch ingrijpen was nodig want anders dreigden klanten weg te trekken.