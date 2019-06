3 camera's voor 40 flitspalen in Brugge

Twee van de drie camera’s die rondreizen in de Brugse flitspalen zijn analoge exemplaren die werken met een filmrol. Omdat Vlaams verkeersminister Ben Weyts volop inzet op trajectcontroles, en niet meer in flitspalen, vraagt de politie aan de stad Brugge om twee digitale camera’s aan te kopen. Ook zal de mobiele flitswagen van de politie voortaan 18 uur in plaats van 8 uur ingezet worden. De mobiele flitser klist nu al op zijn ééntje drie keer meer hardrijders dan de 37 vaste flitspalen.