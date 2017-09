3 jaar cel gevraagd voor 10.000 kinderpornobestanden

P.V. blijft volhouden dat zijn computer gehackt werd. Het OM vorderde 37 maanden gevangenisstraf.

De bal ging aan het rollen naar aanleiding van een rapport van de Amerikaanse organisatie National Center for Missing and Exploited Children. Via een Belgisch hotmailadres van de beklaagde werd kinderporno verstuurd. Op zijn computer werden in totaal 10.000 foto's en filmpjes van kinderporno aangetroffen. Op de beelden waren zelfs kinderen van amper drie jaar oud te zien. "Deze hevige kinderpornofanaat houdt op die manier het misbruik in stand", aldus procureur Fauve Nowé.

De verdediging wierp op dat de computer van de Beernemnaar wellicht gehackt was. "De echte dader wist duidelijk heel goed hoe hij zijn sporen moest uitwissen", pleitte meester Freddy Landuyt. Bovendien zou P.V. volgens zijn advocaat voor sommige feiten een alibi hebben. Foto's moesten aantonen dat hij bepaalde beelden door een gezinsuitstap onmogelijk zelf kon verstuurd hebben. Op de gsm van de beklaagde werd echter ook kinderporno aangetroffen. Tijdens zijn toenmalige job als badmeester maakte P.V. met het toestel ook foto's van jonge meisjes in badpak. De Beernemnaar gaf wel toe dat hij die bewuste foto's genomen had.