3 jaar effectief voor aanranding ex-stiefdochter

Om haar te kunnen betasten, bedreigde Marnix R. het slachtoffer met een nepvuurwapen. De beklaagde heeft de feiten altijd ontkend.

In de nacht van 2 op 3 juni 2017 drong een gewapende man een woning in Brugge binnen. Een 17-jarig meisje werd geblinddoekt, geboeid en betast. De dader streelde bovendien haar borsten met een mes. Hij dreigde het meisje te vermoorden als ze iemand over de feiten zou vertellen. Het slachtoffer ging wel naar de politie en wees haar ex-stiefvader aan als dader. Sindsdien zit Marnix R. in voorhechtenis op verdenking van aanranding, wederrechtelijke vrijheidsberoving en doodsbedreigingen. De man had zijn stiefdochters eerder al gefilmd toen ze zich uitkleedden om te douchen.

Marnix heeft de feiten altijd met klem ontkend. Nochtans stemt de beschrijving van het gebruikte wapen erg goed overeen met het airsoftpistool van de beklaagde. Volgens de Bruggeling kon het meisje het wapen al gezien hebben op zijn Facebook-profiel. De rechtbank stelde echter vast dat het slachtoffer exact kon beschrijven hoe het wapen met geluidsdemper aanvoelde. Ook de andere elementen in haar verklaring bleken geloofwaardig. Bovendien waren er geen sporen van een inbraak.

De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.