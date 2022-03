3 jongeren opgepakt in Menen voor opzettelijke brandstichting

Drie minderjarigen zijn opgepakt omdat ze verdacht worden voor opzettelijke brandstichting in een leegstaande fabriek in Menen gisterenavond. Dat meldt politiezone Grensleie.

Gisteren kreeg de politie melding van een getuige die de brand in de leegstaande fabriek opmerkte en drie jongeren zag weglopen. Een ploeg van de politie kwam ter plaatse en kon de jongeren oppakken. Eerder in het verleden gebeurden al enkele kleine brandstichtingen op diezelde site.

De afsluiting rond het pand werd opengebroken, maar de schade aan het gebouw blijft beperkt. De politie onderzoekt of er eventueel ook een link is met de brandstichting eerder deze week in een oud leegstaand gebouw in de buurt van het station.