3 miljoen euro 'Marine Robotics Centre' in Oostende

‘Oostende wordt een echte maritieme kennishub, ook het VLIZ draagt daar zijn steentje aan bij. Met deze investering nemen we drempels weg waar onderzoekers op zee vaak mee kampen’ aldus Viceminister-president en Oostendenaar Bart Tommelein.

3 miljoen euro

In samenspraak met de Vlaamse overheid zet het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) sinds dit jaar nog meer in op marien onderzoek. In dat kader zal een ‘Marine Robotics Centre’ worden uitgebouwd. De Vlaamse overheid maakt op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters 3 miljoen euro vrij om te investeren in een technisch lab, een autonoom onderwater meetplatform en een autonoom oppervlakte meetplatform.

'Meerwaarde voor Oostende'

Viceminister-president en Oostendenaar Bart Tommelein gelooft dat deze investering een grote meerwaarde voor Oostende betekent: ‘Deze twee nieuwe toestellen in combinatie met de onderwaterrobot waar het VLIZ reeds over beschikt, zullen ervoor zorgen dat het Vlaams marien onderzoek versterkt wordt. Het technisch lab kan in de toekomst ook een meerwaarde vormen op het vlak van Europese samenwerking.’