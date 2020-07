Het is feest in Zwevezele, want 66 klanten van dagbladhandel Pinocchio hebben er samen de Lotto gewonnen.

Ze hadden zes cijfers juist, wat goed is voor 3.017.212, of 45.715 euro per deelnemer. Sommigen winnen het dubbele, omdat ze dubbel ingezet hebben. De meesten zijn mensen uit de buurt, die al jaren met de lotto spelen. Het is al de vierde keer in tien jaar dat het grote lot valt in deze krantenwinkel.