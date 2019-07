3 (!) ongevallen in één nacht. Bromfietser van 17 komt om het leven.

In Zwevegem zijn afgelopen maar liefst 3 ongevallen gebeurd. Bij één ervan, in de Vierkeerstraat in Heestert is een bromfietster van 17 uit Avelgem om het leven gekomen.

De jongeman reed kort na middernacht aan de linkerkant van de weg. Een automobilist die uit de andere richting kwam, week nog uit, maar kon een botsing niet meer vermijden. Voor de bromfietser kon geen hulp meer baten, hij stierf ter plaatse. De automobilist bleef ongedeerd.

Verkeer eist zware tol: nog 2 ongevallen, jongeman kritiek

Nog in Zwevegem, langs de Kanaalweg ter hoogte van de Otegemstraat ging om 4u30 een bestuurder van 21 verschillende keren over de kop en ramde daarbij een boom. De jongeman werd uit de wagen geslingerd en raakte zwaargewond. Volgens de eerste bevindingen van het parket zou de bestuurder in slaap zijn gevallen achter het stuur.

Bij een derde ongeval, in de Pontstraat in Heestert belandde een bestuurder vannacht met z'n auto in de gracht. Hij raakte lichtgewond.