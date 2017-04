De onderzoeksrechter heeft in de vooravond drie Roemeense mannen aangehouden voor de diefstal van een motorfiets in Tielt.

De eigenaar van de motorfiets was in panne gevallen en had zijn voertuig achtergelaten. In de loop van afgelopen nacht liepen drie Roemenen bij een politiecontrole in Tielt tegen de lamp. In de koffer van hun wagen met Franse nummerplaat werd de motorfiets aangetroffen.

De drie mannen werden opgepakt en zijn nu dus aangehouden door de onderzoeksrechter. De eerste twee verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht.