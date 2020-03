3 vrachtwagens gaan in vlammen op in Zeebrugge

Zaterdagavond rond 21 uur zijn op het bedrijventerrein van ECS European Containers in de Karveelstraat in Zeebrugge drie trekkers van vrachtwagens uitgebrand.

Op de terreinen van ECS staan tientallen vrachtwagens geparkeerd van vooral buitenlandse chauffeurs die er uitrusten of wachten op een lading. Vooral in het weekend is het er erg druk. De brand ontstond in de cabine van een vrachtwagen en sloeg over naar twee andere trucks die er vlak naast geparkeerd stonden.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat twee trucks volledig uitbrandden. Een derde raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. De vele chauffeurs moesten met lede ogen aanzien hoe de trucks van hun collega’s in vlammen opgingen.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Onder de chauffeurs was te horen dat de bestuurder van de middelste truck een potje aan het koken was in zijn cabine. Andere vrachtwagenchauffeurs hadden het over een kortsluiting. Feit is dat de brandweer meerdere gasflessen uit de trucks haalde. Er wordt een onderzoek ingesteld om de juiste aanleiding te achterhalen.