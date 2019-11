3 wagens herleid tot schroot na spectaculair ongeval in Zedelgem

In de Rijselstraat in Loppem (Zedelgem) heeft zich vrijdagmorgen rond vijf uur een spectaculair ongeval voorgedaan. De 35-jarige bestuurder van een BMW had gedronken en kwam tegen twee geparkeerde auto's terecht.

De bestuurder, die een positieve ademtest aflegde en in Erpe-Mere woont, verloor de controle over zijn wagen. Hij ging van de weg af en kwam in een voortuin van een woning in renovatie terecht. Een bakstenen scheidingsmuurtje werd daarbij gesloopt.

De man miste ei zo na de woning zelf, maar ramde na zijn doortocht door de voortuin twee geparkeerde wagens. Hij raakte als bij wonder niet gewond. Zelf zegt de man dat hij in slaap was gevallen. Er wacht hem nu een stevige straf in de politierechtbank.

Enorme knal

De bewoners van de Rijselsestraat werden gewekt door de enorme knal en waren onder de indruk van de ravage. Volgens de bewoners besefte de man amper wat er gebeurd was. De drie betrokken voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam ter plaatse om het puin te ruimen.

Het is niet de eerste keer dat de Rijselsestraat opgeschrikt wordt door een ongeval.