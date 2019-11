3 zussen helpen vluchtelingen op Lesbos

Dominique en haar zussen hebben samen bijna 30.000 euro verzameld. Met een deel van dat bedrag helpen ze zwangere vrouwen in het kamp.

Ontbijt

In het vluchtelingenkamp verblijven 15.000 mensen, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 3.000. De drie zussen werken samen met een Nederlandse organisatie. "Elke maandag verwachten zij zeven nieuwe mensen, met frisse kracht en moed en 8.000 euro. Dat bedrag wordt gebruikt voor het ontbijt van een stuk van die mensen daar. Voor de rest is het voor een stuk inspelen op de noden", zegt ze.

Container

Dominique zamelde samen met haar zussen veel meer geld in dan de gevraagde 8.000 euro, alles samen zowat 27.000 euro. Met die extra centen helpt de organisatie de bijna 700 zwangere vrouwen in het kamp. De zussen hebben een een container gekocht, die in het midden van het kamp geplaatst wordt. Dat wordt een soort veilige plek voor zwangere vrouwen.

Dominique zit in de culturele sector en wordt voortdurend geconfronteerd met mooie dingen. "Ik denk dat ik daar in een heel moeilijke situatie ga terechtkomen. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat, het is dan toch die druppel."