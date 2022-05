30 jongeren betrokken bij vechtpartij in Diksmuide

Zo'n dertig jongeren vlogen elkaar vrijdagavond in de haren aan het station in Diksmuide. De politie arresteerde één meerderjarige en nam een mes in beslag. Het conflict zou een gevolg zijn van een ruzie die de dag ervoor ontstond.

Op het moment van het gevecht kon een voorbijganger de politie verwittigen. Enkele ploegen waren net vlakbij in de buurt en konden zo snel ingrijpen en de 2 grote groepen jongeren uit elkaar halen. In totaal gaat het om zo'n 30-tal personen, zowel minderjarigen als meerderjarigen.

Het conflict is volgens de eerste vaststellingen een gevolg op een ruzie van de dag ervoor, ontstaan aan de campus Cardijnlaan van de middelbare school 't Saam.

In totaal kwamen zes ploegen van de politie ter plaatse om de jongeren te kalmeren. Een twintiger die zich agressief gedroeg werd opgepakt en ook een mes werd in beslag genomen. Verder bleef de politie nog even in het station patrouilleren om alles in de gaten te houden. Later op de avond werd de twintiger vrijgelaten. Er volgt een verder onderzoek naar de vechtpartij.