30 kinderen zitten 2 uur vast in Bellewaerde-attractie

De attractie bevond zich toen een 15-tal meter boven de grond. De technische staf van het park deed er alles aan om de attractie weer veilig naar beneden te krijgen. Maar intussen was ook de brandweer toegesneld met twee ladderwagens en een klimteam om hen te evacueren.

Het is niet de eerste keer dat de attractie vast komt te zitten. Een tweetal jaar geleden waren er ook al eens problemen met El Volador. Dat is een attractie die tot zestien meter hoog gaat, daarna schuin kantelt en zo heen en weer beweegt.

@Bellewaerde might need to catch those kids when they fall

It kinda got stuck for an entire hour#ElVolador #Bellewaerde pic.twitter.com/PMBYjVj0Hk

