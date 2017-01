30 maandel cel voor resem inbraken

In 2013 sloeg hij toe in Wervik, Roesbrugge, Moorslede, Dadizele, Heuvelland, Westouter, Waregem en Komen. Hij ging professioneel tewerk: hij schakelde de elektriciteit uit voor hij zich toegang verschafte tot de winkels waar hij inbrak. In totaal werden elf inbraken en twee diefstallen aan hem gelinkt. Hij had het vooral op tabakszaken gemunt, maar maakte bij een juwelierswinkel in Wervik ook 10.000 euro aan juwelen buit.

De man werd nooit betrapt, maar DNA-sporen en camerabeelden leidden de speurders naar hem. Ze troffen hem aan in Oostenrijk, waar hij gelijkaardige feiten pleegde. Voor de feiten in ons land vorderde de openbare aanklager vijf jaar cel. De man werd voor enkele feiten vrijgesproken en krijgt uiteindelijk 30 maanden effectief. Aan twee burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 130.000 euro schadevergoeding betalen. De juwelier in Wervik die slachtoffer werd van de Roemeen krijgt een provisionele schadevergoeding van 1 euro. De man is aangehouden.