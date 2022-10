30 maanden cel voor cannabisplantage Blankenberge

Een 28-jarige Nederlander is door de Brugse correctionele rechtbank ook na verzet veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een cannabisplantage in Blankenberge.

Gerardus F. hoopte tevergeefs op een straf met uitstel.

Politie kreeg argwaan

De politie kreeg op 28 september 2020 een melding over schoten in een woning in de Ruiterstraat in Blankenberge. De bewoner verklaarde dat hij zijn luchtdrukpistool aan het demonstreren was aan een kameraad. Door de duidelijke cannabisgeur en de hitte in het pand kreeg de politie argwaan.

Op de zolder werd een cannabisplantage van 680 planten aangetroffen. Eerder zou er al eens 20 kilogram cannabis geoogst zijn. Het onderzoek wees uit dat de bewoner veel contacten had met enkele Nederlandse gsm-nummers. Uiteindelijk duidde hij Jaouad D. (40) aan als de spilfiguur.

De Nederlander ontkende zijn betrokkenheid, maar werd in juni toch tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Vijf medebeklaagden kregen toen tien tot dertig maanden cel. Het ging onder andere om drie Nederlanders die bij het installeren van de plantage betrokken waren. Gerardus F. tekende verzet aan tegen zijn veroordeling tot 30 maanden cel, waardoor hij op 12 september een nieuw proces kreeg.

"Geen grotere rol"

De beklaagde gaf toe dat hij vanuit Nederland twee keer naar Blankenberge afzakte. "Hij heeft inderdaad een voertuig gehuurd om naar de plantage te rijden, maar speelde zeker geen grotere rol", aldus meester Tim Smet. De verdediging merkte op dat F. als enige handlanger een volledig effectieve celstraf kreeg.

In die omstandigheden werd zonder succes aangedrongen op een straf met uitstel. Er werd ook een vermogensvoordeel van 5.000 euro verbeurd verklaard.