30 van de 37 bewoners De Sterre terug thuis

De bewoners werden in de namiddag begeleid door twee personeelsleden van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, die eigenaar is van het gebouw. Er was een beurtrol opgesteld, zodat ze niet allen terzelfder tijd zouden komen. De meesten zijn hun sleutel komen afhalen en een kijkje komen nemen of alles in orde is. Ze verhuisden ook al wat spullen, maar zullen uiteindelijk pas vandaag of in de loop van de week definitief verhuizen.

De zeven appartementen van blok B, waar de brand echt woedde, zullen pas over een tiental maanden weer naar huis kunnen. Die appartementen moeten helemaal ontmanteld worden tot op de ruwbouw en dan opnieuw opgebouwd worden.