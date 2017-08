3.000 euro premie voor wie werknemer aanbrengt

De Zuid-West-Vlaamse werkloosheidsgraad is bij de laagste in Europa. Hoewel dit toe te juichen valt, zorgt het wel voor een krapte op de arbeidsmarkt. Lokale bedrijven die groeien, hebben het moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken. Zo ook Lafosse nv uit Wevelgem, waar er momenteel 3 vacatures open staan (planner, monteur en technisch tekenaar).

Nood aan extra installatieteam

“Eigenlijk zijn het intussen al 5 vacatures” verduidelijkt Karel Lafosse, medevennoot bij Lafosse nv, “want door het goed gevulde orderboek hebben we nood aan een extra installatieteam met 2 monteurs.” Daarbij wordt uitdrukkelijk ook naar 40-plussers gekeken die de nodige ervaring hebben en een voortrekkersrol kunnen spelen.

Omdat het via de traditionele kanalen niet evident is om de juiste mensen te vinden komt Lafosse nv nu met een opmerkelijke online actie. “Wie een tip geeft met de gegevens van een persoon die in aanmerking komt om één van de vacatures in te vullen, krijgt een premie van 1.000 euro op het moment dat deze persoon effectief een contract bij ons tekent. Is deze persoon na 6 maand nog steeds aan boord, dan krijgt de tipgever nog eens 2.000 euro, of alles samen de toch wel mooie som van 3.000 euro” zegt Benjamin Vandorpe, medevennoot bij Lafosse nv.