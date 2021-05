3.000 handtekeningen voor volkslied Benny Scott

De kans is groot dat de Brugse gemeenteraad ''k En Brugge In M'n Herte' van stadszanger Benny Scott officieel aankondigt als volkslied van Brugge. Op tien dagen tijd zijn er ruim drieduizend handtekeningen verzameld.

"Ik ben gecharmeerd en verwonderd," zegt cultuurschepen Nico Blontrock. "Ik vind dat Benny dat verdient. We gaan voor een warmer Brugge. Na veertig jaar is het nummer nog steeds populair en duizenden Bruggelingen hebben getekend. Het heeft mij geraakt in mijn hart."

Voor de gelegenheid en de officiële overhandiging van de petitie heeft de Brugse muzikant Peter Slabbinck, bekend van Red Zebra, een eigen interpretatie gemaakt van het nummer van Benny Scott. De volkszanger zelf is heel gelukkig dat zijn lijflied, dat ruim veertig jaar oud is, nog steeds geliefd is in Brugge.

