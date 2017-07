De Heksenstoet vindt een keer om de twee jaar plaats. Dit jaar is het de 45e editie. Opnieuw zijn heel wat mensen naar Beselare afgezakt. 1.200 verklede heksen trokken door de straten. Vanavond is er nog live muziek in Beselare. Daarna wordt de heks Sefa Bubbels veroordeeld en op de brandstapel gezet.