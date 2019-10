"30.000 bus- en tramritten van De Lijn geschrapt"

Ze zijn voor haar het bewijs dat de Vlaamse regering de vervoersmaatschappij wil kapot besparen.

De drukte aan het station van Brugge vanmorgen liet het niet meteen uitschijnen, maar ook bij ons worden steeds vaker bussen geschrapt. Dat zegt parlementslid Annick Lambrecht op basis van cijfers. Het waren er vier jaar geleden net geen 13.000, vorig jaar meer dan het dubbele. Ruim 30.000. Dat zou te wijten zijn aan een personeelstekort.

"Meer investeren"

Ook in onze provincie zoekt De Lijn nog bijna chauffeurs. Daarnaast is er volgens Lambrecht een braindrain aan de gang bij De Lijn: managers en experts kiezen steeds vaker voor een job in een ander bedrijf. Ze wil dan ook dat de nieuwe Vlaamse Regering meer investeert in De Lijn.

De minister geeft toe dat vorig jaar inderdaad te veel bussen en trams geschrapt werden, De Lijn zegt dan weer dat een nieuwe wervingscampagne en een jobwebsite moeten helpen om de openstaande vacatures in te vullen.