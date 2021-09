30.000 euro extra steun voor paardenasiel

Bovenop de vergoeding voor in beslag genomen dieren kunnen alle erkende dierenasielen nu ook rekenen op een vast steunbedrag en een bijkomende ondersteuning die varieert naargelang de opvangcapaciteit van het dierenasiel.

In Brugge kan Hippo Agri rekenen op € 30.000 extra ondersteuning. “Verwaarloosde paarden die geen eigenaar meer hebben, kunnen terecht bij Hippo Agri. Deze paarden komen vaak allen te staan na een sterfgeval of na een scheiding. Hippo Agri garandeert de opvang en een goeie verzorging van de paarden. Daarnaast kijkt Hippo Agri waar ze in de toekomst terechtkunnen. We zijn daarom tevreden dat minister Weyts middelen voorziet om deze organisatie een duwtje in de rug te geven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese.

Structurele ondersteuning

Dierenasielen steunden tot nu toe vaak enkel op vrijwilligers en eigen fondsenwerving, waarmee heel wat dierenasielen tijdens de coronacrisis problemen ondervonden. Om die problematiek tegen te gaan, kon elk erkend dierenasiel vorig jaar rekenen op een eenmalige ondersteuning van €3.000.

Vlaams minister Weyts bouwt daarop verder en voorziet naast vergoedingen voor de opvang van in beslag genomen dieren ook een jaarlijkse structurele ondersteuning waarmee erkende dierenasielen hun werking kunnen uitbouwen en professionaliseren. “We geven onze dierenasielen een financiële basis waardoor ze kunnen rekenen op een stabiele inkomensstroom”, zegt minister Weyts.