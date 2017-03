31 vrachtwagens in beslag genomen

Gisteren werd een gerechtelijke actie georganiseerd in het kader van de strijd tegen sociale dumping in West-Vlaanderen. 24 chauffeurs werden aan een uitvoerig verhoor onderworpen. 31 buitenlandse vrachtwagens werden in beslag genomen.

De controles vonden plaats op bedrijventerreinen te Heuvelland en te Zedelgem. Diverse documenten werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook werd een huiszoeking uitgevoerd bij de zaakvoerder van een transportonderneming.

Bij deze actie werd nagegaan of de gecontroleerde ondernemingen er niet voor terugdeinzen om brievenbusfirma’s op te richten in het buitenland en verplichtingen in België op systematische wijze te omzeilen, terwijl het in de praktijk wel gewoon Belgische firma's blijven. Zo staan op vrachtwagens met Portugese en Roemeense nummerplaten opschriften als "Belgium" en zelfs "Westvloams".

Zo ontstaat er oneerlijke concurrentie met ondernemingen die zich wel aan de regels houden.