32 getuigen op moordproces parking rechtbank Veurne

Op het assisenproces over de moord op de parking van het Veurnse gerechtsgebouw zullen in september 32 getuigen gehoord worden.

M. K. (71) uit Lo-Reninge bracht zijn ex-partner R. W. (60) in maart 2018 met een priem om het leven. Niemand stelde zich burgerlijke partij in de zaak. Ze stonden na een huwelijk van 40 jaar op het punt om te scheiden. Ondertussen was de vrouw al een nieuwe relatie gestart met een Nederlandse man. In maart 2018 trokken ze allebei naar het gerechtsgebouw voor een zitting in het kader van hun echtscheiding. Tijdens de zitting van de familierechtbank verliep alles rustig. De man verzette zich ook niet tegen de scheiding. Na de zitting wilden de ex-partners op de parking van de rechtbank nog wat spullen uitwisselen. Op een bepaald moment moet de stemming helemaal omgeslagen zijn. De beschuldigde plantte een priem in de hartstreek van het slachtoffer. De hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar het 60-jarige slachtoffer stierf ter plaatse aan haar verwondingen.

Geen burgerlijke partijstelling

Onmiddellijk na de steekpartij reed M. K. met zijn wagen nog in de richting van zijn woonplaats Lo-Reninge, waar hij snel ingerekend kon worden. Op het assisenproces zal de beschuldigde bijgestaan worden door meester Kris Vincke en meester Celine Mouton. Opvallend genoeg zal geen enkele advocaat de belangen van de nabestaanden van het slachtoffer verdedigen. Wellicht zullen de familieleden tijdens hun getuigenis uitleggen waarom ze zich geen burgerlijke partij stellen tegen hem. Frederic Vroman, substituut bij het Gentse parket-generaal, zal de rol van openbaar aanklager op zich nemen. Het proces gaat op dinsdag 22 september verder met de samenstelling van de volksjury. Voor moord riskeert de man levenslange opsluiting.

